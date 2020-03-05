Барнаул, , 12:46 — REGNUM Информацию о скором появлении в России единой госполитики в области формирования тарифов на электроэнергию корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин:

«К сожалению, в России сохраняется самый сложный перекос в энерготарифах — это «перекрёстное субсидирование». Селяне платят меньше, чем горожане. Граждане платят меньше, чем предприятия. Жители домов, оборудованных электроплитами, платят меньше, чем имеющие газ. На это накладываются сложности при расчете себестоимости электроэнергии.

Так, например, барнаульские ТЭЦ вырабатывают более дорогую электроэнергию, но от неё нельзя отказаться, так как обе ТЭЦ одновременно монопольно поставляют теплоноситель горожанам. Кроме этого, на уровне страны не могут решиться, за счет чего развивать инвестиционную составляющую. И поэтому власть просто откладывает решение этих нестыковок. Хотя энергетики, имея громадные лоббистские возможности, безусловно, «тянут одеяло на себя», а в результате то пострадают жители, то малый бизнес, то средний бизнес, то крупный бизнес.

Поэтому подобные заявления делали и Путин, и Медведев, и губернаторы, а вот теперь ещё и Матвиенко. Но энергетические монополии не заинтересованы в уменьшении своих прибылей. Это реалии».

Как уже сообщало ИА REGNUM, об инициативе по введению в России со второй половины 2021 года единой госполитики формирования тарифов на электроэнергию сообщили «Известия» со ссылкой на спикера Совфеда Валентину Матвиенко. Если новшество будет одобрено, то расценки на электроэнергию не будут превышать средние по России 3,4 рубля за 1 кВт/ч.