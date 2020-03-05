Москва, , 12:35 — REGNUM После просадки 4 марта на практически повсеместном восстановлении доллара, рубль укрепляется на торгах 5 марта. При этом по большому счету значимых изменений не произошло — пара снова курсирует вблизи отметки 66 руб., которая остается в центре внимания игроков, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«На этой неделе динамика российской валюты выглядит неопределенной по причине наличия сразу нескольких значимых ориентиров и драйверов. С одной стороны, продолжающееся распространение коронавируса за пределами Китая ограничивает бычий потенциал рубля и рисковых активов в целом.

С другой — поддержку оказывают меры поддержки экономики на фоне эпидемии. Центробанки снижают ставки, правительства заговорили о фискальных стимулах, МВФ заявил о готовности выделить финансирование странам, наиболее уязвимым перед вирусом, а Штаты согласовали внушительные расходы на борьбу с эпидемией.

Также немаловажным фактором для нашей валюты сейчас является поведение рынка нефти, который с нетерпением ждет решения ОПЕК+ о дополнительном ограничении добычи.

Россия продолжает стоять на своем и пока не дает согласия на участие в реализации дополнительных мер поддержки рынка, что, безусловно, создает напряженную атмосферу в сырьевом сегменте и отражается на динамике рубля и тем самым помогает доллару в попытках зацепиться за уровень 66 руб.

В этом контексте «россиянину» будет сложно показать более внушительный подъем в течение сессии. Более того, присутствует риск возобновления роста пары доллар/рубль до конца недели», — считает эксперт.

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