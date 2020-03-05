Ташкент, , 12:19 — REGNUM Египетская компания Solyphar планирует направить $20 млн на строительство завода по производству лекарств в Узбекистане, сообщает 5 марта издание Kun.uz.

Соглашение о строительстве производства подписали заместитель главы Ташкентской области Джамшид Абдусаломов и исполнительный директор Solyphar Омар Абд эль-Алим. Завод построят в свободной экономической зоне «Бустонлик-фарм».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря Узбекистан и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в фармацевтической отрасли.