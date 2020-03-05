Горно-Алтайск, , 12:18 — REGNUM Судебные приставы Республики Алтай в 2019 году взыскали и перечислили в бюджет РФ 322 млн рублей. В региональный бюджет перечислено за год 139 млн, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

По словам руководителя регионального управления Радика Ильясова, уже несколько лет растёт количество исполнительных документов, находящихся на исполнении. При этом особое внимание приставы уделяют взысканию алиментов.

«Всего с учетом частично взысканной суммы по неоконченным исполнительным производствам в пользу детей взыскано 49,5 млн руб», — говорится в сообщении.

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