Красноярск, , 12:18 — REGNUM В 2020 году на поддержку малых форм в сельском хозяйстве Красноярского края выделено 407,4 млн рублей, что на 143 млн рублей превышает сумму средств, направленных на эти цели в 2019 году. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба минсельхоза Красноярского края.

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства и торговли края Александра Походина, в рамках разработанной министерством программы государственная поддержка будет оказываться владельцам личных подсобных хозяйств «через сельхозкооперативы, пайщиками которых они являются или могут стать».

Программа предусматривает различные компенсации. Например, с её помощью можно будет покрыть 90% затрат на покупку племенного молочного скота, который будет передаваться в собственность пайщиков кооперативов. Через сельхозкооперативы же будет субсидироваться содержание дойных коров — из расчёта 8 тысяч рублей на одну корову (при поголовье до 10 коров) и некоторые другие виды затрат.

Вновь создаваемые кооперативы смогут рассчитывать на помощь в размере до 5 млн рублей на приобретение необходимого для его деятельности оборудования.

Походин напомнил, что в Красноярском крае действуют и другие формы госпомощи, на которые могут рассчитывать субъекты малых форма хозяйствования.