Москва, , 12:05 — REGNUM В Госдуме предостерегают от злоупотреблений в связи с узаконованием в России инициативных платежей, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.

«Инициативные платежи должны быть символическими… Конечно же, инициативные платежи как обязательные условия проектного бюджетирования не должны быть обременительными для граждан, не должны ухудшать их имущественное и экономическое положение», — заявил глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР).

При этом парламентарий видит и плюсы обсуждаемых инициатив.

«Самая главная ценность законопроекта в том, что граждане сами в своём посёлке, части муниципалитета определяют, куда направить бюджетные средства, какие объекты возвести, и принимают участие в обсуждении, отборе — некоторые рублем, некоторые своим трудовым участием, кто-то может помочь имуществом, материалами», — отметил Диденко.

Госдума 5 марта намерена обсудить в первом чтении пакет законопроектов об инициативном бюджетировании. Вводится понятие «проект инициативного бюджетирования» — проект, посредством которого обеспечивается участие жителей муниципального образования или его части в определении приоритетов расходования средств местного бюджета, поддержка реализации их инициатив по решению вопросов местного значения и (или) иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, имеющих приоритетное значение для жителей.

Порядок выдвижения, внесения и рассмотрения проектов, порядок и методика проведения их конкурсного отбора, а также порядок их реализации определяются представительным органом муниципального образования (решением схода граждан, осуществляющего его полномочия) в соответствии с нормативным правовым актом субъекта РФ.

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