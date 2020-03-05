5 марта 2020 | Время чтения 6 мин

Андро Малкин, , 11:45 — REGNUM Опасения населения, связанные с введенной властями Грузии накопительной пенсионной системой, оказались не напрасными. Втайне от «вкладчиков», которые перечисляли часть заработанных средств в надежде на получение после выхода на пенсию более или менее нормального ежемесячного содержания, Пенсионное агентство Грузии осуществило «первую инвестицию» накоплений граждан. Правда, о тайне очень скоро узнали дотошные журналисты, а возможно, им рассказали об этом свои «источники» в Пенсионном агентстве, которым также небезразлична судьба собственных финансов. И тайна стала достоянием общественности.

Недоверие Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР

Уже после этого Пенсионному агентству пришлось давать публичные разъяснения и оправдываться, что инвестиция осуществлена в «очень надежный финансовый инструмент» и что все было сделано в рамках полномочий, присвоенных агентству законом.

Пресс-служба Пенсионного агентства приводит разъяснения исполняющего обязанности директора агентства Георгия Чичинадзе, который подтвердил, что 560 миллионов лари пенсионных сбережений граждан агентство разместило в депозитных сертификатах «высокорейтинговых» коммерческих банков Грузии.

Каким банкам в этом случае повезло, он не уточняет, но утверждает, что банковские депозиты — финансовый инструмент с самым низким уровнем риска, и инвестиция осуществлена под высокую процентную ставку 14,9% годовых вместо 9%, под которые этот банк или эти банки обычно размещают деньги на депозитах. Пенсионные сбережения граждан размещены сроком на 5 лет, и за это время, как утверждает Георгий Чичинадзе, суммы, которые накапливали для себя будущие пенсионеры, как минимум удвоятся, и это даст «значительную прибыль всем участникам пенсионной схемы».

Виктор Виктор Дюбрей. Деньги в бочках. 1897

Напомним, что место директора Пенсионного агентства в настоящее время вакантно. Бывший директор Леван Сургуладзе, который занимал эту должность с 1 ноября 2018 года, в начале декабря прошлого года неожиданно заявил о намерении уйти в отставку и обратился с соответствующим заявлением к наблюдательному совету агентства. Пост он покинул с 16 января, после новогодних праздников. Новый директор агентства пока не назначен, а Георгий Чичинадзе выступает в статусе исполняющего обязанности руководителя этой структуры.

Еще тогда, когда вначале СМИ узнали о намерении Сургуладзе, а затем он сам подтвердил желание уйти в отставку, многие подозревали, что здесь что-то не так. И даже заявление Левана Сургуладзе о том, что он будет молиться и болеть за успех пенсионной реформы, скептиков убедить не смогло.

Но вернемся к деньгам агентства, точнее, к размещенным на счетах агентства пенсионным сбережениям граждан. По данным на март текущего года, сумма, которая была перечислена на эти счета работниками, их работодателями, а вместе с ним и государственной казной, составляла 615 миллионов лари.

Счета Пенсионного агентства открыты в различных коммерческих банках Грузии, а также имеется счет в Национальном банке Грузии. Именно на этом счету дотошные журналисты, не без помощи собственных источников в самом агентстве либо в Нацбанке, обнаружили, что накопления Пенсионного агентства в Нацбанке 28 февраля неожиданно сократилась на 236 миллионов лари, и вместо фиксировавшихся 27 февраля 254,4 млн на счету осталось 18,4 млн. Аналогичный факт произошел и тремя днями раньше, правда, сумма была поменьше и исчислялась не сотнями, а десятками миллионов лари, поэтому, видимо, такого внимания не привлекла. Если 24 февраля на счету агентства в Нацбанке было 290, 4 млн лари, то 25 февраля осталось уже 252,6 млн лари.

Национальный банк Грузии Nbg.gov.ge

Оппозиционные политики подвергли действия Нацбанка, и вместе с ним правительства, резкой критике. Особенный акцент сделали на том, что инвестиция пенсионных накоплений осуществлена в очень нестабильное время, когда весь мир испытывает кризис от коронавируса, последствий влияния которого еще никто оценить не в состоянии.

Так, председатель фракции «Национальное движение» парламента Грузии Роман Гоциридзе считает, что подобное действие Нацбанка негативно скажется на инфляции и вызовет рост цен.

«Пенсионное агентство выдало коммерческим банкам займ на сумму 560 миллионов лари. Размещение разом такой крупной суммы окажет серьезное влияние на цены и на курс лари. К тому же это было сделано в такое время, когда из-за коронавируса могут возникнуть серьезные проблемы в туризме, вследствие чего сократится поступление иностранной валюты», — отмечает Гоциридзе.

По его мнению, для выправления ситуации и предотвращения негативных последствий Нацбанк должен немедленно прекратить выдачу месячных займов рефинансирования коммерческим банкам и резко сократить объемы недельных займов.

Более откровенны в своих комментариях рядовые пользователи соцсетей, которые питаются распространяемыми среди населения слухами и развивают на основании этих слухов собственные предположения.

«Короче говоря, наши деньги, на которые мы должны были жить в старости (560 миллионов), дали одному коммерческому банку (я предполагаю, что это «Либерти») на 5 лет под 14% годовых. Такая сумма «Либерти» вовсе не нужна. Я думаю, ее дали для того, чтобы «Либерти» выкупил «Карту банк» (Бидзина говорил, что хочет его продать). А если завтра «Либерти» закроется, все наши сбережения пойдут к чертям?!» — написала одна из пользовательниц соцсетей.

Мошенник Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР

Возможно, ее предположения и доводы относительно судьбы пенсионных сумм и далеки от реальности, но слухи о намерении олигарха Бидзины Иванишвили продать тот или иной объект в Грузии распространяются периодически и порой подтверждаются самим олигархом. О намерении продать построенные им в Грузии объекты Иванишвили заявил в недавнем интервью грузинскому изданию Entrepreneur, отметив, что отдаст их за полцены тем предпринимателям, которые пожелают продолжить начатое им дело. В том числе подтвердил и намерение продать банк «Карту» с условием, что он не будет закрыт или поглощен каким-нибудь другим крупным банком.

Пять лет — срок немалый, и сегодня трудно предсказать, что произойдет с инвестированными в депозитные сертификаты коммерческих банков (или одного конкретного банка) пенсионными сбережениями граждан, вырастут они, как обещают представители Пенсионного агентства, или, как опасаются скептики, население окажется жертвой некоей детально продуманной аферы и останется ни с чем.

Напомним, что новая пенсионная схема вступила в Грузии в силу с 1 января прошлого года. Она в обязательном порядке охватывает всех трудоспособных и трудоустроенных граждан, которым на тот период еще не исполнилось 40 лет. Правда, до определенного периода включенные в эту систему работники имели право ее покинуть, что некоторые и сделали. Оставшиеся ежемесячно вносят в Пенсионный фонд 2% от своего заработка, еще столько же за каждого работника платит работодатель, и 2% добавляет государственная казна. Накопительная система не заменяет действующую в Грузии сегодня «уравнительную пенсию», которая на данный момент составляет около $71−72, но «призвана» стать солидной надбавкой к этой базовой пенсии. Если, конечно, данный проект не сорвется и не окажется «очередной ошибкой властей».