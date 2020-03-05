Новосибирск, , 07:53 — REGNUM В Сибирском федеральном округе в январе 2020 года замедлилась годовая инфляция — до 2,9% (после 3,6% в декабре 2019 года). В России она снизилась до 2,4% (после 3% в конце 2019 года), сообщает Центральный банк РФ.

«Замедлению инфляции способствовали сдержанная динамика спроса, укрепление рубля в 2019 году, а также расширение предложения мяса, молока, овощей, — уточняют в ЦБ РФ. — Действие этих факторов усилил эффект высокой базы прошлого года, когда вступили в силу новые законодательные инициативы, в том числе повышение НДС».

Отмечается, что в январе 2020 года годовая продовольственная инфляция в Сибири снизилась до 3% после 3,3% в декабре 2019 года. Медленнее дорожали мука, хлебобулочные и макаронные изделия, подешевело подсолнечное масло. Несколько ускорился рост стоимости овощей.

Например, в Красноярском крае и Иркутской области из-за сбоя поставок китайской продукции на фоне ситуации с коронавирусом заметно подорожали огурцы (+21% и +18% соответственно). Центробанк уточняет, что это связано с логистическими особенностями и зависимостью восточносибирских регионов от китайского импорта.

А вот Кемерово и Новосибирск сохранили конкурентное преимущество — рост объёмов собственных тепличных овощей поддержал снижение цен на огурцы на 14,5% и 5,5% в годовом выражении соответственно.

Годовая непродовольственная инфляция в Сибири замедлилась до 2,2% в январе после 2,7% в декабре.

По итогам января 2020 года инфляция замедлилась во всех сибирских регионах. Наименьшие темпы прироста цен сложились в Республике Алтай (1,9%), наибольшие — в Иркутской области (3,5%). Подчёркивается, что низкий уровень инфляции на Алтае — «результат низкого потребительского спроса».