Новосибирск, , 07:33 — REGNUM В Сибирском федеральном округе по материалам Сибирского ГУ Банка России в 2019 году возбуждено 120 уголовных и 227 административных дел против финансовых нелегалов. Об этом сообщает Центральный банк РФ.

«Всего в прошлом году эксперты в Сибирском федеральном округе обнаружили 356 нелегалов. Большая часть из них — 323 — оказались «черными кредиторами». Они незаконно выдавали потребительские займы населению, а также маскировались под микрофинансовые организации (МФО), — уточнили в ЦБ РФ. — Кроме того, эксперты выявили 22 организации с признаками финансовой пирамиды, а также других нарушителей законодательства».

Большинство финансовых пирамид выявлены в Новосибирской и Иркутской областях, а также в Красноярском крае.

За прошедший год от жителей Сибири в Банк России поступило 468 жалоб на нелегальных участников финансового рынка. Они просили проверить сомнительные компании. По сравнению с 2018 годом, в Сибири в 2019 году было выявлено почти в 2,5 раза больше компаний, нелегально предлагавших услуги на финансовом рынке.