Москва, , 07:22 — REGNUM Арбитраж Москвы в рамках банкротного дела отклонил требование конкурсного управляющего ООО «КБ «Судостроительный банк» о привлечении к субсидиарной ответственности восьми бывших владельцев и топ-менеджеров банка, лишённого лицензии в 2015 году. Сумма требований превышала 27,3 млрд рублей, но суд отклонил её в полном объёме. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», которая управляет банком после признания его банкротом в апреле 2015 года, потребовала привлечь к ответу бывшего президента банка, экс-председателя правления, членов правления, а также совладельцев на общую сумму 27 326 234 300 рублей. 4 марта 2020 года в базе суда появилось сообщение «об отказе в удовлетворении заявления о привлечении к субсидиарной ответственности». Вердикт может быть оспорен.

Ранее суд отклонил требование управляющего о наложении ареста на имущество ответчиков, указав, что нет оснований для этого, тем более заявитель не указал данные о счетах и имуществе физлиц.

Напомним, банк лишился лицензии 16 февраля 2015 года, занимая на тот момент 85-е место в банковской системе РФ по размеру активов. Среди причин отзыва лицензии регулятор называл нарушения нормативных требований, законов, а также снижение собственного капитала, высокорискованную кредитную политику — размещение «денежных средств в низкокачественные активы».

На февраль 2020 года у банка, учреждённого в июле 1994 года, имеются обязательства перед 2 778 кредиторами на общую сумму 37 131 743 000 рублей.