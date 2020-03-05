Вена, , 05:45 — REGNUM Мониторинговый комитет ОПЕК+ решил сохранить интригу относительно принятой рекомендации до встречи всех участников 6 марта, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абдулазиза бен Сальмана.

«У нас был замечательный день. Мы дали прекрасную рекомендацию, — сказал он. — Нужно сохранять интригу».

На этой неделе страны ОПЕК+ решают судьбу соглашения о сокращении добычи нефти в условиях вспышки коронавируса. В частности, Саудовская Аравия предложила сокращение суточной добычи на 1,2 и даже на 1,5 млн баррелей в сутки — больше, чем ранее рекомендовал технический комитет (0,6−1 млн б/с).

Глава Минэнерго России Александр Новак покинул заседание до его официального завершения.

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