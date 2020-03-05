Вена, , 05:17 — REGNUM Глава Минэнерго России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до его официального завершения, сообщил 4 марта журналистам источник, знакомый с ходом переговоров.

На заседании обсуждались варианты дополнительного сокращения добычи нефти в условиях вспышки коронавируса. В частности, Саудовской Аравией было предложено сокращение суточной добычи на 1,2 и даже на 1,5 млн баррелей в сутки — больше, чем рекомендовал технический комитет (0,6−1 млн б/с).

Россия ранее выступила против дополнительного сокращения нефти во втором квартале 2020 года. Предполагается, что Новак вернется в Вену лишь 6 марта на заседание непосредственно всех участников ОПЕК+.

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