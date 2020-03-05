Саратов, , 04:02 — REGNUM Саратовский арбитраж в ходе слушаний по иску Росимущества Саратовской области, требующего возврата на баланс государства крупного земельного массива в Саратове, принадлежащего авиазаводу, наложил на спорный объект обеспечительные меры. Росреестру запретили совершать регистрационные действия с участком площадью свыше 171 га, который истребуется «из незаконного владения» ООО «Перспектива-2011», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В иске Росимущество указало, что ведомству стало известно о наличии записи о праве собственности на участок «с кадастровым номером 64:48:020358:1374, общей площадью 1 713 008 +/ — 458 кв. м» за ООО «Перспектива-2011», но тот расположен в границах наделов, что ранее были переданы ЗАО «Саратовский авиационный завод» и находились на его балансе.

По данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость спорного участка составляет 952 072 716,32 рубля. Он имеет разрешённое использование — «для размещения аэропортов и аэродромов», а по документу — это «площадка Б (для аэродрома)».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Перспектива-2011» учреждено в Москве в июне 2011 года для аренды и управления собственной недвижимостью. Уставный капитал компании превышает 41,47 млн рублей. Единственный собственник на сегодня — саратовское ООО «Сфера», в июле 2019 года из состава совладельцев вышла кипрская компания «МАЙВАРО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД». Директор «Перспективы-2011» и «Сферы» — Сергей Мерекин, который владеет 100% доли в последней. Мерекин имеет и другие бизнес-активы в Саратовской области.

Напомним, Саратовский авиазавод прекратил своё существование в 2012 году после процедуры конкурсного производства. Предприятие работало в регионе с 1931 года, выпуская в годы войны знаменитые самолёты Як-1 и Як-3. После банкротства завода часть его имущества, включая земли и недвижимость, оказалась в руках коммерческих компаний. Несколько лет назад в области была создана рабочая группа с участием управления Росимущества, прокуратуры и других структур, в задачи которой входит возврат ушедшего в частные руки имущества САЗ. Десяток исков судами уже удовлетворён, а по части дел слушания только начались. В качестве обеспечительных мер — до вынесения решения по основному спору — по делам устанавливаются обеспечительные меры в виде запрета отчуждать спорные помещения и наделы.

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