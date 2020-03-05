Вашингтон, , 02:46 — REGNUM Негативное воздействие на туристический сектор США и цепочки поставок комплектующих оказала ситуация с распространением COVID-19, говорится в «Бежевой книге» Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованной 4 марта.

В обзоре ФРС отмечается, что сфера туризма в США выросла незначительно. Кроме того, американские производители столкнулись с некоторыми сбоями в цепочках поставок и опасаются ухудшения данной ситуации.

В документе также сказано, что за последнее время экономическая активность в стране росла умеренно, а цены на нефть и газ снизились, главным образом, из-за падения спроса со стороны Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что ситуация с распространением коронавируса обязательно скажется на росте мировой экономики в 2020 году.

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