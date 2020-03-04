Вашингтон, 4 марта 2020, 23:32 — REGNUM Президент США Дональд Трамп встретился с представителями американских авиакомпаний для обсуждения мер по противодействию коронавирусу Covid-19, 4 марта сообщает агентство Reuters.
Трамп заявил руководителям Southwest Airlines, United Airlines Holdings, American Airlines и JetBlue Airways, что запреты на поездки «окажут положительное влияние», хотя и принесут издержки для авиакомпаний.
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