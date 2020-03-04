Вашингтон, , 23:32 — REGNUM Президент США Дональд Трамп встретился с представителями американских авиакомпаний для обсуждения мер по противодействию коронавирусу Covid-19, 4 марта сообщает агентство Reuters.

Трамп заявил руководителям Southwest Airlines, United Airlines Holdings, American Airlines и JetBlue Airways, что запреты на поездки «окажут положительное влияние», хотя и принесут издержки для авиакомпаний.

«Это влияет на бизнес авиакомпаний, как бы то ни было. Многие люди остаются в нашей стране, они делают покупки и пользуются нашими отелями… это окажет положительное влияние, но это также повлияет на поездки за границу» , — отметил Трамп.

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