Стокгольм, , 07:42 — REGNUM Продажи Volvo продолжают снижаться в Китае из-за нарастающей в последнее время эпидемии нового коронавируса COVID-19. Производство автотехники Volvo в остальном мире по-прежнему продолжается, но из-за нехватки запчастей и некоторых компонентов, определенное дополнительное оборудование не может быть изготовлено. Об этом 4 марта сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

Во всем мире продажи Volvo в феврале 2020 года сократились на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то время как продажи автомобилей в Европе и США увеличились, они упали на 81% в Китае из-за эпидемии коронавируса, вследствие чего общие показатели прибыли пошли на спад.

Такие цифры являются прямым следствием вспышки коронавируса. По словам Стефана Эльфстрёма, пресс-секретаря Volvo Cars, китайские клиенты в период действия карантина на территории Китая просто не смогли посетить автостоянки в такой же степени, как раньше.

«Мы видим это по тому, что мы называем «выставочный трафик». Но сейчас он растет, и мы наблюдаем положительную динамику, даже если она с низкого уровня», — заявил Эльфстрём, указывая на положительные изменения.