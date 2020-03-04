Владимир, , 22:55 — REGNUM Во Владимирской области более 300 млн рублей планируется направить на обеспечение учащихся младших классов бесплатным качественным горячим питанием в новом учебном году. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

В 2020 году регион ждёт более 227 млн рублей из федерального бюджета — это 74,17% от суммы, которая нужна области. Областной бюджет профинансирует 25,83% суммы — более 79 миллионов рублей. В среднем на одного школьника потребуется 58,77 рубля в день.

В 2021 году объём планируемой федеральной субсидии составит более 571,5 млн рублей, а стоимость обеда одного школьника вырастет до 62,47 рубля в день. В 2022 году регион ожидает из федерального бюджета также более 571,5 млн рублей.

Муниципалитеты получат на организацию горячего питания в начальной школе субсидии в 176,993 млн рублей в 2020 году, 177,54 млн рублей в 2021 году и 177,712 млн рублей — в 2022-м.