Йошкар-Ола, , 22:48 — REGNUM В Марий Эл по итогам 2019 года экспорт продукции сельского хозяйства составил в стоимостном выражении 9,6 млн долларов США. Продукция агропромышленного комплекса республики поставлялась в 25 стран ближнего и дальнего зарубежья, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Основными торговыми партнёрами республики являются Узбекистан, на долю которого приходится 20% поставок в структуре экспорта, Белоруссия — 18,4%, Таджикистан — 13,5%, Италия — 11,7%.

Кроме того, в предыдущем году регион начал экспортировать в Китай мясо птицы, пиво — на Украину и кондитерские изделия в Казахстан.

Власти республики планируют, что в 2020 году объём экспорт должен достичь показателя 25 млн долларов США, а к 2025 году — 45 млн долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, внешний торговый оборот Марий Эл по итогам 2019 года составил 443,633 млн долларов США. По сравнению с предыдущим годом товарооборот республики сократился на 21,2% или на 119,376 млн долларов. Так, объем экспорта республики снизился на 25,85% или до 346,558 млн долларов. Импорт вырос на 1,54% — до 97,075 млн долларов.