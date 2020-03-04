Милан, Италия, , 22:28 — REGNUM Распространение коронавируса приведет к изменению финансовых правил, действующих для входящих в еврозону государств, заявил в среду, 4 марта, глава Еврогруппы (совета министров финансов стран-членов еврозоны) Марио Чентено.

Правила будут смягчены, отметил Чентено.

Действующий в рамках еврозоны пакт о стабильности предусматривает временное смягчение ограничений в случае возникновения особенных обстоятельств, теперь такие обстоятельства возникли, и возможность будет использована, отметил он.