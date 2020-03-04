Лондон, , 21:59 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на фоне новостей о результатах заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов в среду, 4 марта.

На бирже ICE в Лондоне фьючерсы на нефть Brent с поставкой в мае подешевели на 0,35% — до $51,68 за баррель. Тем временем фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подорожали на 0,15% — до $47,25 за баррель.

Сегодняшнее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ завершилось без достижения консенсуса. Россия и Казахстан не поддержали инициативу о дополнительном сокращении добычи нефти из-за ситуации с коронавирусом, предложив просто продлить сделку.