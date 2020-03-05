Тегеран, , 07:38 — REGNUM 4 марта министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане заявил, что новая вспышка коронавируса не повлияла на добычу нефти и газа в стране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Мы производим, как и раньше. Однако конечно, в транспортном секторе внутри городов наблюдается сокращение потребления», — сказал Зангане.

Находясь в Вене для участия в заседании Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), министр отметил, что на рынке сырой нефти наблюдается переизбыток предложения, и подчеркнул, что ОПЕК и не входящие в нее производители должны обсудить, как обеспечить рыночный баланс.

Согласно исследованию секретариата ОПЕК, по его словам, как минимум необходимо сократить около полумиллиона баррелей. «Мы должны посмотреть вживую. Экспертные цифры здесь не работают. Только практика может показать истинные показатели», — отметил Зангане.