Ашхабад, , 21:52 — REGNUM Туркменские аграрии надеются уже в нынешнем году начать экспортировать овощную продукцию и бахчевые в страны Европейского союза, передает «Туркменистан: золотой век».

За последние три года объем поставок туркменской сельхозпродукции за рубеж увеличился в пять раз и за этот период превысил $68 млн (4 млрд 518 млн рублей).

В том числе только за 2019 год в Россию, Казахстан, Киргизию и Афганистан туркменские сельхозпроизводители поставили свыше 21 тысячи тонн помидоров на сумму более $23 млн (1 млрд 528 млн рублей).

А за два месяца 2020 года члены союза промышленников и предпринимателей Туркмении продали за рубеж около 6,5 тысячи тонн помидоров, более 3,6 тысячи тонн зернобобовых культур, 76 тонн овощей и бахчевых, а также свыше 180 тонн кондитерских изделий.