Вашингтон, , 21:46 — REGNUM Эпидемия коронавируса не окажет негативного влияния на экономику США в долгосрочной перспективе, заявил 4 марта министр финансов страны Стивен Мнучин.

Как заявил он в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей, негативные последствия от коронавируса распространятся только на текущий и следующий год.

Мнучин приветствовал решение Федеральной резервной системы о снижении ключевой ставки. В то же время он отметил, что пока сложно прогнозировать, каким конкретно будет влияние коронавируса на американскую и мировую экономику, и правительству страны ещё предстоит понять, какой перечень мер потребуется для противодействия этому.

Напомним, накануне ФРС США понизила базовую процентную ставку с 1,5−1,75% до 1−1,25% годовых из-за ситуации с коронавирусом.