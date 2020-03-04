Нью-Йорк, США, , 21:11 — REGNUM Торги на фондовом рынке США проходят в «зеленой зоне», основные индексы 4 марта прибавили более 2% по отношению к прошлому закрытию.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 656,92 пункта (2,53%), до 26 574,33 пункта, индекс S&P 500 вырос на 68,18 пункта (2,27%), до 3071,55 пункта, индекс Nasdaq 183,06 пункта (2,11%), до 8867,15 пункта.

На рынок продолжает негативно действовать глобальная эпидемия коронавируса Covid-19, однако её компенсирует понижение ставки ФРС США и позитивная реакция на результаты праймериз Демократической партии.

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