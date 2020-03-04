Лондон, , 20:52 — REGNUM Нефтяные торги на Лондонской бирже 4 марта проходят смешанно — Brent опустилась в «красную зону», WTI в плюсе.

К настоящему моменту майские фьючерсы Brent подешевели на 13 центов (0,25%), до $51,73 за баррель. При этом ранее марка поднималась до $53,03 за баррель.

Апрельские фьючерсы WTI поднялись на 20 центов (0,42%), до $47,38 за баррель. При этом чуть ранее в ходе сессии марка опустилась до $46,66 за баррель.

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