Ашхабад, , 20:49 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил своему советнику по нефтегазовым вопросам Ягшигельди Какаеву и председателю госконцерна «Туркменгаз» Мырату Арчаеву ускорить строительство газопровода ТАПИ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер распорядился более широко освещать достижения в реализации этого проекта — с акцентом на роли газопровода Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия в обеспечении энергобезопасности и повышении экономической стабильности в регионе.

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Также Бердымухамедов отметил необходимость расширять инфраструктуру нефтегазовой отрасли Туркмении за счет производства новых видов нефте‑ и газохимической продукции.

«Наша энергетическая стратегия основывается на принципе многовариантности энергетических потоков, расширения их географии, вовлечения большего числа стран, заинтересованных в участии в международных энергетических процессах», — подчеркнул он.

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