Ашхабад, , 20:45 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов направил министра иностранных дел Рашида Мередова и председателя госконцерна «Туркменгаз» Мырата Арчаева в командировку в Марокко. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Бердымухамедов поручил им во время рабочей поездки в эту страну изучить потенциал марокканского рынка для того, чтобы наладить поставки продукции нефтехимического комплекса Туркмении.

Также туркменский лидер отдал главе внешнеполитического ведомства поручение передать королю Марокко Мохаммеду VI приглашение принять участие в праздничных торжествах по случаю 25-летия нейтралитета Туркмении.