Москва, , 20:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о стагнации реальных доходов граждан, а также их довольно низком уровне. Соответствующее заявление Путин сделал в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Путин констатировал, что доходы граждан действительно опять начали снижаться. Президент напомнил, что экономические проблемы у России начались в 2008 году, когда грянул мировой финансовый кризис. Но он подчеркнул, что в Россию этот кризис пришел извне, и в этом не было вины российской власти.

Тогда Путин пообещал гражданам, что несмотря ни на что их финансовые накопления обнулены не будут, и обещание удалось сдержать.

В целом российский лидер напомнил, что в 2000 году в России было 42 млн граждан за чертой бедности, сегодня — 13,5 млн. Это, конечно, всё равно очень много, но разница есть.

В последнее время доходы граждан снова снижаются. Путин объяснил, что связано это прежде всего с падением цен на энергоносители. Что касается реструктуризации российской экономики с целью снять ее с «нефтегазовой иглы», то такие усилия предпринимаются, но это процесс длительный.

Именно для изменения структуры экономики и были придуманы национальные проекты, над которыми власти сейчас работают, пояснил Путин.

Отдельно была затронута тема персональной ответственности чиновников за бедность в России. Путин считает, что в этом вопросе о персональной ответственности речь практически не идет, так как во многом падение доходов граждан и их низкий уровень в целом связаны с объективными внешними факторами, тем же мировым финансовым кризисом и падением цен на энергоносители.