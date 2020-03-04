Оттава, , 19:30 — REGNUM Банк Канады снизил базовую процентную ставку на 0,50 процентного пункта — с 1,75% до 1,25% годовых. Об этом сообщает 4 марта пресс-служба финансового регулятора.

Как отмечается, данное решение принято советом управляющих банка в связи со вспышкой коронавируса COVID-19, которая оказала «существенное отрицательное воздействие на перспективы роста как канадской, так и мировой экономики».

В распространённом пресс-релизе также указывается, что Банк Канады ожидает дальнейшего снижения деловой и потребительской уверенности по мере распространения вируса, что повлечёт за собой ещё большее давление на экономическую активность.

Следует отметить, что канадский регулятор понижает ключевую ставку впервые почти за пять лет, а снижение показателя сразу на 0,50 процентного пункта в последний раз осуществлялось банком на фоне мирового финансового кризиса в 2009 году.

Напомним, накануне Федеральная резервная система США понизила базовую процентную ставку с 1,5−1,75% до 1−1,25% годовых из-за ситуации с коронавирусом.