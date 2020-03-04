Москва, , 17:56 — REGNUM В настоящее время большая часть отопительного периода в России завершена. Об этом заявил глава Минстроя РФ Владимир Якушев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Министр подчеркнул, что в уходящем отопительном сезоне в двух регионах вводился режим ЧС (чрезвычайной ситуации) в связи с недопоставками топлива — в городе Яровое Алтайского края и в Еврейской автономной области.

«Помимо этого ещё шесть раз вводились чрезвычайные ситуации: это Новосибирская область, Пермский край, Республика Хакасия, в Амурской области в двух муниципалитетах, то есть два раза вводился режим ЧС, и Нижегородская область», — добавил Якушев.

Также он отметил, что особым образом контролировалась ситуация в субъектах, которые попали ранее в зону подтопления — Иркутская и Амурская области, а также Приморский и Хабаровский края.

«В целом по этим субъектам можно констатировать, что всё прошло и продолжает идти в штатном режиме», — заключил министр.

Кроме того, в отопительном периоде зафиксировано 462 технологических нарушения, из которых 143 аварии — проблемы длятся более 24 часов, 319 инцидентов — когда проблемная ситуация решается в течение суток.

В будущем отопительном сезоне планируется запустить систему мониторинга инцидентов, которая сейчас разрабатывается вместе с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, также Якушев сообщил, что задолженность за услуги жилищно-коммунального хозяйства в России не сокращается и на сегодняшний день составляет около 1,3 трлн рублей. Из этой суммы 810 млрд рублей составляют долги управляющих компаний, населения и товариществ собственников жилья, 60 млрд рублей — долги бюджетных организаций, 400 млрд рублей — долги прочих потребителей.