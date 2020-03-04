Москва, , 17:36 — REGNUM В настоящее время доходы жителей регионов, которые включены в утверждённый правительством перечень субъектов с низкими социально-экономическими показателями, недостаточно высоки. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

По словам министра, в течение пяти лет доходы граждан в этих регионах должны увеличиться на 6,5 тыс. рублей или на 30%. Индивидуальные программы развития позволят увеличить объем инвестиций в этих регионах почти на 20 тыс. рублей на душу населения, таким образом, рост составит 60%.

Общий объём финансирования региональных программ до 2024 года составит 50 млрд рублей, или дополнительно по 1 млрд в год для каждого региона. Средства направят на реализацию программ, которые позволят добиться развития экономического потенциала.

«Это новые рабочие места, привлечение инвестиций и тем самым формирование собственных налоговых источников… И мы вместе с губернаторами договорились и сконцентрировали всё‑таки основные эти средства на мероприятиях по поддержке малого и среднего бизнеса, на создании производственных площадок, особых экономических зон, технопарков, на развитии туризма, а также развитии инфраструктуры, которая для этого необходима», — отметил глава МЭР. По социальной инфраструктуре тоже есть договорённости, но основной упор будет сделан на экономику.

По поручению зампреда Марата Хуснуллина, 10% средств будет идти на развитие инфраструктуры для комплексной жилищной застройки.

Как сообщало ИА REGNUM, в перечень регионов с низкими социально-экономическими показателями включены Адыгея, Алтайский край, республика Алтай, Калмыкия, Карелия, Тува, Чувашия, Курганская область, Псковская область, Марий Эл.

В конце февраля премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 10 марта доработать и внести в правительство программы для создания условий опережающего роста в этих регионах.