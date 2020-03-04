Стокгольм, , 13:20 — REGNUM Экономические показатели Швеции в области борьбы с безработицей оказались одними из самых низких в Европе. Ни в одной другой стране ЕС за последний год безработица не росла так быстро, как в Швеции. Об этом 3 марта сообщило шведское издание FriaTider.

Несмотря на то, что действующий премьер-министр Швеции СтефанЛёвен на протяжении многих лет заявлял, что к 2020 году Швеция достигнет самого низкого уровня безработицы в ЕС, в реальности всё оказалось иначе: на данный момент в Швеции наблюдаются самые высокие темпы роста безработицы в Европе.

По данным Евростата, с января 2019 года уровень безработицы в Швеции вырос на 0,5% и достиг уровня 7%, ни в одной из других стран ЕС безработица не росла с такой же скоростью.

В то же время, в ЕС отмечается общий тренд на сокращение безработицы. Так, ЕС достиг самого низкого уровня безработицы за последние 20 лет, на данный момент его среднее значение составляет 6,6%.

Также FriaTider сообщило, что Швеция занимает четвертое место среди стран в ЕС с самыми высокими показателями безработицы среди молодежи.