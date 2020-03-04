Ростов-на-Дону, 4 марта 2020, 13:04 — REGNUM Ростовская область подпишет соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном. В настоящее время документ находится на согласовании, сообщил донской губернатор Василий Голубев на встрече с министром экономики республики Микаилом Джабарровым в Баку.
«Мы подготовили к подписанию соглашение о сотрудничестве между Ростовской областью и Азербайджанской Республикой. Сейчас документ проходит процедуру согласования в правительстве РФ», — отметил глава Донского региона.
В ходе бизнес-форума, который проходит в Баку, Голубев отметил, что среди стратегических направлений сотрудничества выделены «аграрная отрасль, комбайностроение и поставка энергетического оборудования».
ИА REGNUM напоминает, что в конце марта 2020 года Ростов-на-Дону и Баку свяжет прямой авиарейс. Полёты будут осуществляться дважды в неделю.
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