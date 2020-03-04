Москва, , 12:53 — REGNUM Туристические власти Антальи в 2020 году ожидают, что на отдых приедут 6 миллионов российских туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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За январь-февраль 2020 года на курортах Антальи отдохнули 103 тыс. граждан РФ. Это почти на 50% больше, чем за тот же период 2019 года.

В 2020 году власти турецкой провинции прогнозируют прибытие 18 миллионов иностранных интуристов. В 2019 году курорты Антальи посетили более 5,5 млн туристов из России. Иностранный турпоток составил 15 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, туристы из России в 2019 году поставили рекорд по количеству посещений турецкого курорта Анталья.

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