Санкт-Петербург, , 12:29 — REGNUM Заявления главы «Нафтогаза» являются чисто политическими, газопровод «Северный поток — 2» будет достроен осенью 2020 года, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 4 марта, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя высказывания Андрея Коболева.

Как сообщалось ранее, Коболев, выступая в Вашингтоне, заявил, что намерен обсудить с властями США дополнительные меры для срыва строительства газопровода.

«Коболев этими заявлениями всего лишь создаёт медийный повод на ровном месте, чтобы, находясь в Вашингтоне, продемонстрировать приверженность украинской власти политике США, чтобы напомнить, что есть Украина и что она участвует в этой «войне», и чтобы подчеркнуть свою значимость.

В октябре-ноябре 2020 года, как только специальное судно достигнет места строительства и на нем будут проведены необходимые работы, газопровод с огромной долей вероятности будет достроен, а слова Коболева останутся словами.

При этом можно отметить, что сейчас, учитывая особенности рынка в Европе, у Газпрома и нет потребности достраивать газопровод максимально быстро, поэтому промедление большой проблемой не является», — отметил Дмитрий Кумановский.