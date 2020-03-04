Москва, , 12:22 — REGNUM Депутаты Госдумы составят перечень из пяти регионов с наибольшей убылью населения, которым будет выделена дополнительная поддержка в рамках рассмотрения законопроекта об изменениях федерального бюджета на 2020−2022 годы во втором чтении. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рассмотрения законопроекта об изменениях параметров федерального бюджета 2020−2022 годов, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

«Пять территорий, где проживает более 2 млн наших граждан, могли бы также подготовить программы развития с тем, чтобы убыли не было и люди оттуда не уезжали», — заявил Володин.

По его словам, депутаты составили перечень таких регионов, от которых зависит развитие экономики страны. Это, в частности, Алтайский край, Кемеровская, Волгоградская, Омская и Саратовская области. В свою очередь, глава Минфина Антон Силуанов поддержал подобную инициативу.

«Мы можем выйти на это решение с тем, чтобы так же, как и в прошлом году, решая проблемы малообеспеченных территорий, этот перечень утвердить. Чтобы дальше мы уже работали с регионами по тем проблемам, которые существуют… Мы подготовим при рассмотрении закона о бюджете предложение постановления и обозначим эти регионы», — отметил Володин.