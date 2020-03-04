Абу-Даби, , 12:29 — REGNUM 4 марта южнокорейская компания Korea Electric Power Corporation (KEPCO) завершила загрузку ядерного топлива в первый блок АЭС Барака. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, реактор полностью готов к работе.

Напомним, что 17 февраля Федеральное агентство по ядерному регулированию Объединённых Арабских Эмиратов выдало лицензию на эксплуатацию первого блока АЭС Барака, построенной южнокорейским концерном во главе с KEPCO.

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По словам представителей KEPCO, южнокорейские компании намерены оказать поддержку в эксплуатации оставшихся трёх реакторов.

АЭС Барака — первая и единственная строящаяся в 270 км от Абу-Даби атомная электростанция, состоящая из четырёх энергоблоков по 1400 МВт.