Москва, , 12:08 — REGNUM Попытки украинских властей противодействовать строительству «Северного потока — 2» принесут России как экономические, так и политические бонусы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 4 марта, комментируя высказывания главы «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Как сообщалось ранее, Коболев, выступая в Вашингтоне, заявил, что намерен обсудить с властями США дополнительные меры для срыва строительства газопровода.

«Заявляя то, что он заявляет, глава украинского «Нафтогаза» не просто забывает о позиции по «Северному потоку — 2» наших немецких и других европейских партнёров — австрийцев, итальянцев, французов, финнов. Он выказывает пренебрежение их мнением. А ведь за их позицией поддержки проекта СП-2 стоит не только бизнес, но и правительства! Это без последствий не пройдёт. В том числе и для дальнейшей работы по Донбассу в «нормандском формате». Это для нас будет бонусом номер один.

Если Киев продолжит упорствовать в борьбе с СП-2, он должен будет полностью «лечь» под сегодняшнюю администрацию США. Это его от ответных ударов из Европы и России не спасёт, но потребует окончательной дискредитации режима Порошенко и его связей с Демократической партией США, участия американских демократов в организации госпереворота в Киеве в 2014 году. Это для России будет дополнительным бонусом.

Что же касается самого газопровода, то немало ошибок совершено с нашей стороны, в том числе и в подборе подрядчиков и работе с ними, вообще в ставке на иностранное участие в строительстве, но проект надо довести до конца, и он, уверен, будет доведён до конца.

Данный проект, напомню, не исключает транзита российского газа в Европу по территории Украины. А вот пожелание этому потоку «смерти», как это делает явно с подачи властей украинский газовый делец, даст обратный результат: российский газ будет идти в Европу долгие годы после того, как трубы украинской ГТС проржавеют», — отметил Михаил Демурин.