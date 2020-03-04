Вашингтон, , 12:01 — REGNUM В результате эпидемии коронавируса стоимость нефти марки Brent упала до минимума за последние 31 месяц, об этом 4 марта сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, в настоящее время стоимость нефти оценивается в $48,40 — это самый низкий показатель с 24 июля 2017 года.

Примечательно, что падение произошло резко, с 8 января 2020 года, когда марка Brent торговалась за $71, 75. Таким образом падение составило 32,5%.

Как передавало ИА REGNUM, вспышка коронавируса произошла в декабре 2019 года в китайском Ухане. В настоящее время число смертей в мире превысило 3 тыс. человек, число заболевших — 90 тыс. человек.

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