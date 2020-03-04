В уходящем отопительном сезоне в двух регионах вводился режим ЧС (чрезвычайной ситуации) в связи с недопоставками топлива — в городе Яровое Алтайского края и в Еврейской автономной области, заявил глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

Кроме того, было зафиксировано 462 технологических нарушения, из которых 143 аварии — проблемы длятся более 24 часов, 319 инцидентов — когда проблемная ситуация решается в течение суток.