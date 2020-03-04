В отопительном сезоне режим ЧС вводили семь регионов РФ
В уходящем отопительном сезоне в двух регионах вводился режим ЧС (чрезвычайной ситуации) в связи с недопоставками топлива — в городе Яровое Алтайского края и в Еврейской автономной области, заявил глава Минстроя РФ Владимир Якушев.
Кроме того, было зафиксировано 462 технологических нарушения, из которых 143 аварии — проблемы длятся более 24 часов, 319 инцидентов — когда проблемная ситуация решается в течение суток.
Жителям 10 «отстающих» регионов РФ пообещали рост доходов на 30%
По словам главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, в течение пяти лет доходы граждан 10 проблемных регионов должны увеличиться на 6,5 тыс. рублей или на 30%. Индивидуальные программы развития позволят увеличить объем инвестиций в этих регионах почти на 20 тыс. рублей на душу населения, таким образом, рост составит 60%.
Глава Минстроя доложил Путину о долгах за услуги ЖКХ в России
Задолженность за услуги жилищно-коммунального хозяйства в России не сокращается и на сегодняшний день составляет около 1,3 трлн рублей, сообщил глава Минстроя Владимир Якушев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
Путин рассказал об идущих из-за границы фейках о коронавирусе
Основная часть недостоверной информации о масштабах распространения коронавируса в России организована из-за границы, заявил 4 марта президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства.
308 километров автомобильных дорог федерального значения на подъездах к морским портам будут реконструированы до конца 2024 года.
Далее президент Владимир Путин и члены правительства стали обсуждать реализацию комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Вероятно — в закрытом режиме, видеотранслация прервалась.
Путин: «Как вы предлагаете оценивать эффективность потраченных регионами средств?».
Решетников: «Доходами населения».
Министр экономического развития Максим Решетников: «Есть предложение опробовать особую систему управления деньгами для отстающих регионов».
Министр экономического развития Максим Решетников: 10% средств будет направлено на решение жилищных проблем этих регионов.
Министр экономического развития Максим Решетников: «Для 10 регионов принято решение разработать отдельные программы развития. Их цель — создание экономического потенциала. Общий объем финансирования до 2024 года — 50 миллиардов рублей — по миллиарду в год».
Путин:
— 462 инцидента — по сравнению с прошлым годом это как?
Якушев:
— Мы фиксируем рост.
Отопительный сезон проходит в штатном режиме, регионы оперативно устраняют аварии. Главная задача — довести отопительный сезон в таком же режиме до его завершения — Владимир Якушев.
Владимир Якушев: 1 триллион 300 миллиардов рублей задолжали в России за коммунальные услуги.
Владимир Якушев: «Мы не понимаем, какое количество аварий происходит в том или ином субъекте России. Известно, что в России за отопительный сезон произошло 462 технологических нарушений. Из них 141 аварии и 310 инцидентов».
530 миллионов рублей было выделено Еврейской автономной области на прохождение отопительного сезона.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев рассказал о режимах ЧС в регионах, попавших за зиму в зону подтопления. На особом контроле Еврейская автономная область.
Говорят об отопительном периоде.
Что касается провокационных вбросов, ФСБ докладывает, что они идут из-за границы — Путин.
Депутатами Госдумы от «Единой России» внесены предложения о поправках в законодательство, касающееся введения ограничения цен на жизненно важные медицинские изделия и препараты — Голикова.
Элементы недобросовестной конкуренции стали причиной ограничения экспорта масок — Голикова.
Отмечено значительное снижение цен на маски в 18 регионах страны.
В Иран, Южную Корею и Италию гражданам России ездить пока не советуют, в том числе, делегациям на форумы и спортивные мероприятия.
Голикова: правительство принимает все меры по ликвидации цен на маски и снижению цен на них.
С учётом обострения ситуации в Южной Корее и Иране, в России приняли такие же меры по защите от коронавируса, как в случае с Китаем.
Голикова заявила, что информация о том, что власти скрывают действительный размах заболеваемости коронавирусной инфекцией в России — не соответствует действительности.
В России выявлено три случая заболевания коронавирусной инфекции. Двое — граждан Китая. Один — русский (прибыл из Италии) — Голикова.
Голикова: от коронавируса в мире умерло свыше трёх тысяч человек, выздоровело более 8 тысяч.
Мы с вами договаривались, что создадим соответствующую структуру и будем работать в штабном режиме — Путин.
Совещание началось. Путин просил Голикову рассказать о коронавирусе.
Создание сухогрузного района морского порта «Тамань». ppp-transport.ru.
97 километров новых автомобильных дорог 1 категории (обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу) будет построено до конца 2023 г. Время в пути между Москвой и Самарой сократится с 16 до 8 часов.
729 километров новых автомобильных дорог 1 категории в составе международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай» будет построено к концу 2024 г. (Москва — Нижний Новгород — Казань). Время в пути между Москвой и Казанью сократится в 1,8 раза (с 12 до 6,5 часов).
В комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года входят 11 основных мероприятий:
- Развитие портовой инфраструктуры Арктического бассейна.
- Комплексное развитие Мурманского транспортного узла, строительство угольного терминала «Лавиа».
- Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры порта Диксон, Пайяхского и Северо-Пайяхского месторождений.
- Развитие портовой инфраструктуры Дальневосточного бассейна.
- Строительство специализированного угольного перегрузочного комплекса в бухте Мучке, Хабаровский край.
- Развитие транспортного узла «Восточный —Находка».
- Развитие портовой инфраструктуры Северо-Западного (Балтийского) бассейна.
- Строительство морского международного грузопассажирского района в г. Пионерский, Калининградская область.
- Развитие портовой инфраструктуры Волго-Каспийского (Каспийского) бассейна.
- Развитие портовой инфраструктуры Азово-Черноморского бассейна.
- Создание сухогрузного района морского порта «Тамань».
До конца 2024 г. будет построен российский участок платной автомагистрали «Меридиан». Цитата с сайта static.government.ru.
Федеральные проекты, входящие в первый раздел комплексного плана. Цитата с сайта static.government.ru.
В преддверии совещания российского президента Владимира Путина с Правительством РФ напоминаем о целевых показателях 13-го национального проекта.
Первое. Развитие транспортных коридоров «Запад—Восток» и «Север—Юг» для перевозки грузов.
Второе — повышение уровня экономической связанности территории Российской Федерации посредством расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры.
Что касается непосредственных исполнителей — то это чиновники Минтранса (включая все подведомственные агентства и службы), Минэнерго, менеджмент АО РЖД, ПАО «Россети», ПАО «ФСК «ЕЭС», «Трансфнеть», «Росатома» и ПАО «Газпром».
У комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года есть три куратора — первый вице-премьер Андрей Белоусов (в части развития транспортных мощностей) и вице-премьеры Юрий Борисов (в части развития энергетической инфраструктуры) и Марат Хуснуллин (в части строительства новых транспортных коридоров).
С точки зрения реального сектора экономики 13-й национальный проект является одним из самых важных, так как призван «расшить» узкие места, препятствующие росту экспорта российской продукции, в том числе из труднодоступных территорий.
В комплексном плане определены цели модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, показатели реализации транспортно-энергетических частей плана, дан перечень входящих в их состав федеральных проектов с описанием планируемых результатов реализации с количественными характеристиками, объемами и источниками финансирования.
Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года утверждён распоряжением правительства Российской Федерации 30 сентября 2018 года №2101-р и является тринадцатым национальным проектом.