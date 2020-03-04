Рига, , 00:06 — REGNUM По данным Центрального Статистического Управления (ЦСУ) на содержание жилья у жителей Латвии в среднем уходить 12,2% доходов, пишет портал LSM.

Эта сумма имеет тенденцию к постепенному снижению. Год обратно жители тратили на эти нужды 13,4% доходов. В Рижском районе ежемесячное содержание квартиры обходится в 185 евро, в Риге 172. В Земгале — 139, Курземе — 132, Видземе — 121, меньше всего в депрессивной Латгалии — 104 евро. ЦСУ указывает выровненный по году размер платежей, с учётом большой, из-за стоимости отопления, разницы в зимние и летние месяцы.

Удельный рост трат на жилье драматически возрастает к старости. Люди старше 65 лет тратят на эти нужды 22,2% своих доходов. При наличии детей расходы на жилье у одного взрослого составляют 19,4% доходов, у пары около 11,7%.

В 2019 году 22% жителей испытывали серьёзные трудности с оплатой расходов на жильё. Это на 6% меньше, чем годом ранее. 48,7% жителей испытывали трудности при оплате. На процент больше, чем в 2018ом. Не испытывали проблем с платой за жильё 29,3% жителей.