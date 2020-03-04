Нью-Йорк, США, , 00:04 — REGNUM Эпидемия коронавируса Covid-19 оказалась сильнее, чем положительный эффект от снижения базовой ставки ФРС США — торги на Уолл-стрит завершаются глубоко в «красной зоне», 3 марта сообщает агентство Reuters.

«Снижение ставки подчеркивает масштаб проблемы, с которой столкнулась глобальная экономика» , — отмечает аналитик Strategic Board Solutions Питер Кенни.

После объявления ФРС о снижении ставки индексы Уолл-стрит поднялись примерно на 1%. К завершению торгов 3 марта все основные индексы, Dow Jones, Nasdaq и S&P 500, упали примерно на 3%.

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