Нью-Йорк, США, 4 марта 2020, 00:04 — REGNUM Эпидемия коронавируса Covid-19 оказалась сильнее, чем положительный эффект от снижения базовой ставки ФРС США — торги на Уолл-стрит завершаются глубоко в «красной зоне», 3 марта сообщает агентство Reuters.
После объявления ФРС о снижении ставки индексы Уолл-стрит поднялись примерно на 1%. К завершению торгов 3 марта все основные индексы, Dow Jones, Nasdaq и S&P 500, упали примерно на 3%.
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