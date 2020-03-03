Пекин, , 23:38 — REGNUM В юго-западной китайской провинции Гуйчжоу успешно подходит к завершению борьба с бедностью. Как сообщает 3 марта Синьхуа, из нищеты выведен ранее чрезвычайно бедный, но очень известный с точки зрения истории китайской революции, уезд Чжэнъань, расположенный на территории города Цзуньи.

В Цзуньи, известном как город революционной славы, где находился штаб деятельности КПК на раннем периоде её истории, по сообщению регионального правительства, проживают около 8 млн человек. На территории города расположены восемь уездов, из которых Чжэнъань оказался последним, в котором справились с нищетой, выполнив партийно-государственные установки по созданию в КНР к 2021 году, к столетию КПК, общества среднего достатка.