Лондон, , 23:16 — REGNUM Мировые цены на нефть растут вторую сессию подряд в ходе торгов 3 марта, на фоне обнадеживающих заявлений ОПЕК о масштабном сокращении добычи.

К настоящему моменту майские фьючерсы Brent выросли в цене на 19 центов (0,37%), до $52,09 за баррель. При этом ранее в ходе торгов марка поднималась до максимума в $53,87 за баррель.

Апрельские фьючерсы WTI подорожали на 66 центов (1,41%), до $47,41 за баррель. Диапазон торгов марки составляет $46,48 — $48,66 за баррель.

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