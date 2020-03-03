Москва, , 23:09 — REGNUM Китайская компания CRCC намерена принять участие в реализации проекта «Белкомур». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе АО МК «Белкомур».

Встреча с китайскими партнерами состоялась 27 февраля по приглашению российской стороны, в ней приняли участие генеральный директор АО МК «Белкомур» Владимир Щелоков, заместитель генерального директора Юрий Демочкин, а китайскую делегацию представляли председатель правления СRCC Тао Мэн, заместитель руководителя отдела развития проектов Чжан Цзянь и управляющий директор Чечен Чоксумов.

«Тао Мэн подтвердил намерение компании принять участие в реализации проекта «Белкомур» в качестве соинвестора и субподрядчика, достигнута договоренность о начале совместной практической работы», — говорится в сообщении компании.

Однако сотрудничество остается пока ничем не подкрепленной перспективой — соглашение стороны еще не подписали.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Евразийский банк развития (ЕБР) заявил о намерении сформировать синдицированный кредит для реализации проекта «Белкомур» в сумме 258 млрд рублей. Кто профинансирует остальную часть проекта — до сих пор не ясно.

Справка:

«Белкомур» (Белое море — Коми — Урал) — проект строительства железнодорожной магистрали соединением Архангельск — Сыктывкар — Соликамск (Пермский край). Эта идея возникла еще в 1930-е годы: железная дорога должна была напрямую соединить регионы Сибири и Урала со стратегическими предприятиями на севере СССР и выйти в порт Архангельск.

Основными акционерами межрегиональной компании «Белкомур»являются регионы-учредители в лице региональных агентств по управлению имуществом: Республика Коми (48,32%), Архангельская область (19,81%) и Пермский край (9,42%), а также предприятия и учреждения (22,45%).