Тегеран, , 11:36 — REGNUM 3 марта таможенный инспектор Мазендерана Али Юсефи рассказал, что северная иранская провинция зарегистрировала 49%-ный рост объема экспорта с марта 2019 года, доля которого на данный момент составляет более 910 000 тонн товаров в 35 стран мира. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Юсефи сделал эти замечания, отметив, что экспортируемые в течение одиннадцатимесячного периода товары оцениваются в $201 201 000. По его словам, товарные статьи экспорта включали молочные продукты, мороженое, цемент, пластмассовые материалы, киви и т. д. «Основными пунктами назначения иранской продукции были Ирак, Россия, Казахстан, Индия, Афганистан, Туркменистан и ОАЭ», — сообщил Юсефи.

Таможенный инспектор оценил объем импорта через Мазендеран в более чем 3 838 тысяч тонн (с марта 2019 года), что соответсвует примерно $ 1,2 млрд. Кроме того, по его словам, объем и стоимость импорта выросли на 13% и 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Основными экспортерами в северную провинцию Ирана были Россия, Германия, ОАЭ, Турция, Казахстан и Швейцария», — отметил Юсефи.