Тегеран, , 12:35 — REGNUM 3 марта глава Иранской организации приватизации (IPO) Алиреза Салех заявил, что организация планирует продолжить предложение акций государственных компаний частному сектору в следующем иранском календарном году (начиная с 21 марта 2020 года). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

По словам Салеха, у правительства есть список компаний, которые должны быть приватизированы в этом году, имеются в наличии пакеты акций государственных нефтеперерабатывающих заводов и компании по производству тяжелого оборудования (HEPCO), но не удалось избавиться от всех запланированных пакетов акций. «Оставшиеся акции будут предложены в 18 акционерных фирмах и компаниях в следующем году», — отметил глава IPO.

В запланированном бюджете на текущий иранский год (заканчивается 19 марта 2020 года) иранское правительство должно было получить около 106 триллионов риалов (около 2,5 миллиарда долларов) дохода от продажи акций государственных компаний частному сектору.

В Иране реализация плана приватизации, направленного на повышение производительности труда, привлечение инвестиций, создание рабочих мест, улучшение торгового баланса, усиление конкуренции в национальной экономике, а также снижение финансовой и управленческой нагрузки на правительство, находилась в центре внимания в течение последнего десятилетия.