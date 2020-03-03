3 марта 2020 | Время чтения 7 мин

Владелец Новолипецкого металлургического комбината, где 2 марта 2020 года произошёл пожар, миллиардер Владимир Лисин в феврале 2020 года расширил свою бизнес-империю ещё на одну компанию.

Анастасия Степанова, , 06:54 — REGNUM Уступивший в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России — 2019» первое место акционеру «Сибура» и «Новатэка» Леониду Михельсону, владелец Новолипецкого металлургического комбината и Universal Cargo Logistics Holding Владимир Лисин в феврале 2020 года расширил свою бизнес-империю. В его портфеле появился необычный актив — компания в области исполнительских искусств. ИА REGNUM проанализировало бизнес-портфель Лисина, который, по версии журнала Forbes, за сутки из-за коронавируса и обвала на рынке потерял $0,9 млрд. Бизнес-портфель оказался довольно обширен — от металлургической промышленности до фирм по производству оружия и боеприпасов, а также компаний агросектора.

Владимир Лисин Иван Шилов © ИА REGNUM

О Владимире Лисине известно, что он родился 7 мая 1956 года в Иваново, обучался в Кузбассе. Свой трудовой путь начал электрослесарем в 1975 году. Работал в объединении «Южкузбассуголь», НПО «Тулачермет», а также на разных должностях на Карагандинском металлургическом комбинате (Казахстан). С 1993 года входит в состав совета директоров ряда крупных российских металлургических компаний, включая группу НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат и более десятка предприятий по всей России и за её пределами). Также миллиардер — владелец транспортного холдинга Universal Cargo Logistics (в открытых источниках холдинг фигурирует, как владелец судоходно-судостроительной компании Volgo-Balt Transport Holding).

Лисин — доктор технических наук, доктор экономических наук, профессор, а также президент международной федерации стрелкового спорта, член комиссии по транспорту при правительстве РФ. В мае 2017 года он был награждён Орденом Александра Невского. Некоторое время назад был председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации. Женат, имеет трёх сыновей.

Владимир Лисин (слева) и Алексей Миллер на встрече предпринимательского сообщества, которая прошла в Кремле Kremlin.ru

По данным Forbes, в активе Лисина — старинный замок XVI века в Великобритании. В ноябре 2019 года бизнесмена назвали крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли подконтрольной иностранной компании — кипрской компании Fletcher Group Holdings.

О пожаре и комбинате

Фамилия Лисина попала в медиаповестку 2 марта 2020 года в связи с ЧП на Новолипецком металлургическом комбинате. Сообщение о пожаре «шапки реверсивного стана» в цехе динамной стали завода поступило на пульт в 17:08 по местному времени. На место выехали 12 отделений. Пожар удалось локализовать на площади 20 кв. м, ему присвоили второй номер. В 17:50 пожар уже был ликвидирован. Никто не пострадал, а причины ЧП уточняются.

В ПАО «НЛМК» на конец декабря 2019 года 81,4% доли принадлежало компании с Кипра Fletcher Group Holdings, конечным бенефициаром которой называют Владимира Лисина. За офшором в России также зарегистрировано несколько юрлиц. В частности, доля в ООО «Румедиа», которое, в свою очередь, является совладельцем долей в 23 действующих юрлицах Липецкой, Свердловской, Новосибирской, Нижегородской областях, Татарии, Башкирии, Москвы, Санкт-Петербурге. В портфеле «Румедиа» — теле-, радиокомпании, рекламные агентства и издатели газет.

Также Fletcher Group Holdings совместно с компаний «Юсил Порт Б. В» (Нидерланды, является учредителем краснодарского ЗАО «Порт Инвест») отметились как соучредители АО «Первая портовая компания».

АО было учреждено для вложений в ценные бумаги 25 июля 2019 года, президент — Игорь Федоров. Уставный капитал компании — 20 млрд рублей. Она является владельцем 99,99% доли ООО «Универсальный перегрузочный комплекс», которое базируется в морском торговом порту Усть-Луга. Руководит ООО компания «Управление транспортными активами», полностью принадлежащая Fletcher Group Holdings.

Порт «Усть-Луга» Port-ustluga.ru

Под управлением ООО «Управление транспортными активами» также АО «Туапсинский морской торговый порт», АО «Таганрогский морской торговый порт», АО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург», АО «Морской порт Санкт-Петербург», АО «Северо-западное пароходство», АО «Туапсинский зерновой терминал» и АО «Судоходная компания «Волжское пароходство».

О новом активе Лисина

Возвращаясь к активам Владимира Лисина. По данным ЕГРЮЛ, 21 февраля 2020 года он в Липецке учредил ООО «РИФФ», которое специализируется в деятельности в области исполнительских искусств. В качестве дополнительной деятельности указана также торговля, радиовещание, телевизионное вещание. Уставный капитал ООО — 10 тыс. рублей, директор — Татьяна Качалина.

О Качалиной известно, что она руководитель благотворительного фонда «Институт социального развития», который по основному виду деятельности предоставляет соцуслуги без обеспечения проживания престарелым и инвалидам. Фонд работает с января 2003 года, а руководит им Качалина с апреля 2018 года. Учредитель фонда — некоммерческая ассоциация «Институт социального развития».

Фонд владеет ООО «Зоо лого» (управление недвижимостью), чей уставный капитал составляет 208 млн рублей. ООО работает в Москве с 2007 года.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

Об «огороде» бизнесмена

В корпоративном издании НЛМК Владимир Лисин как-то заявил: «Опускай голову, копай свой огород — и результат будет». Что же ещё есть в «огороде» миллиардера, помимо уже озвученных активов?

На сегодня Лисин возглавляет «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области», «Стрелковый союз России», АНО «Спортивная арбитражная палата» и ассоциацию предприятий чёрной металлургии «Русская Сталь», в которую входят компании, что производят 98% российского чугуна и около 90% стали и российского проката, около 60% труб, а также существенную долю сырья для металлургической промышленности. В списке участников — «Мечел», «Магнитогорский металлургический комбинат», «Евраз», «Северсталь» Алексея Мордашова, «Объединенная металлургическая компания» и другие.

Помимо этого, Владимир Лисин выступал соучредителем краснодарского спортивно-охотничьего клуба «Пригибский» (ликвидирован в 2012 году), московского партнёрства «Первый стрелково-охотничий клуб» (ликвидирован в 2018 году), действующего калужского спортивно-охотничьего клуба «Прогресс», тверского спортивно-охотничьего клуба «Румелко-спортинг», липецкого АНО «Биосферный полигон Излегоще (выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей, в числе соучредителей — Сергей Мельник, который фигурировал в числе создателей липецкой федерации парусного спорта).

Совместно с сыном Дмитрием Владимир Лисин в сентябре 2006 года выступил создателем некоммерческого партнёрства «Клуб авиации общего назначения «Эйрус» (деятельность пассажирского воздушного транспорта). Компания работает в Москве, руководитель — Алексей Кузнецов.

Самолет Fokker 50 на взлетной полосе Aero Mongolia LLC

Владимир и Дмитрий Лисины также в 2015 году создали московскую ассоциацию владельцев имущества по защите их интересов «Румелко». С 2018 года ею руководит Ольга Александрова, которая также является директором ещё одного актива миллиардера — ООО «Румелко». Последнее было создано в августе 1998 года для консультирования по вопросам коммерческой деятельности. Уставный капитал компании — 102 026 000 рублей. «Румелко» также выступало совладельцем и учредителем восьми юрлиц, включая вышеупомянутый медиахолдинг «Румедиа». В активе «Румелко» — тульское ООО «Патронная мануфактура» (производство оружия и боеприпасов), подмосковное ООО «Троицкая слобода» (подготовка стройплощадки), липецкое ООО «Гражданские припасы».

В деревне Маслятка Тверской области Владимиру Лисину принадлежит почти 79% доли ООО «Румелко-агро», которое работает в сфере переработки и консервирования мяса, мясной пищевой продукции. Оставшаяся часть доли у ООО «Румелко».

В июле 2005 года группа российских миллиардеров, включая Лисина, Владимира Потанина, Романа Абрамовича, Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга, Вагита Алекперова также учредила фонд поддержки олимпийцев России.