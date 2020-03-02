Калуга, , 10:00 — REGNUM Калугастат обнародовал доклад, в котором, в частности, говорится, о том, что стоимость минимального продуктового набора в конце января 2020 года в регионе составила 3 тыс. 962 рубля 50 коп. и даже повысилась по сравнению с декабрем 2019 года на 0,3%. Эти цифры официального ведомства вызвали у жителей области возмущение. Об этом 2 марта заявила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель правления калужского товарищества собственников жилья «Звёздная, 15», экономист-маркетолог Светлана Фомина.

Деньги Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

По её мнению, калужская статистика целенаправленно предлагает людям портить своё здоровье, питаясь наиболее низкокачественными продуктами за 3 тыс. 962,5 рубля в месяц. Потому что качественные молоко, масло, овощи, фрукты, зелень, не говоря уже о мясе, на столь мизерные деньги купить просто нереально.

«После знакомства с докладом Калугастата хочется посмотреть в глаза добродетелям-чиновникам и спросить: а как бы они сами прожили в своей семье на 3 тыс. 962,5 рубля каждый? Как бы ухитрились прокормить на столь мизерную сумму детей без ущерба для их здоровья, содержать родителей-пенсионеров с их нищенской пенсией и болезнями, тем более что для пожилых людей такое скудное и порой вредное питание может вообще закончиться фатально», — отметил Светлана Фомина.

«Чиновники, которые принимают столь важные для граждан решения, должны лично, на себе почувствовать их последствия. На деле потребительская корзина должна быть не менее 10 тыс. рублей, а прожиточный минимум — не менее 20 тыс. рублей. Почему нам предоставляют выбор: питаться скромно и дёшево и откровенно недоедать? И на этом фоне бедственного положение основной массы населения, согласитесь, неловко звучит фраза о том, что здоровье нации — это важнейшая задача. При сегодняшней безработице и системе здравоохранения, которая уже просто «пробила дно», оздоровление россиян и увеличение продолжительности их жизни жёстко противоречит политике страны», — считает Светла Фомина.

Напомним, минимальный набор продуктов рассчитывается на месяц для одного человека. Он состоит из хлеба, круп, макаронных изделий, сахара, яиц, молочных продуктов, жиров, рыбы и мяса.

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