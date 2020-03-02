Москва, , 03:37 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил иск АО «Радиоприбор» из Казани к ПАО «Туполев» на сумму свыше 17,4 млн рублей. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Статуя Фемиды Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Суд решил взыскать с ПАО «сумму задолженности в размере 17 482 833 руб. 20 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 110 414 рублей». Подробности пока неизвестны, так как изготовлена только результативная часть решения.

Иск был подан ещё в ноябре 2019 года. Третьими лицами выступали Министерство обороны РФ и ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация».

В конце января 2020 года арбитраж также удовлетворил иск «Радиоприбора» к АО «Российская самолётостроительная корпорация «МиГ» «о взыскании задолженности по договору №1 719 187 319 521 422 220 460 032/НАЗ-18/70 425 186 526 от 16.11.2017 г. в размере 27 275 971 руб. 24 копеек». Решение суда не обжаловалось.

Казанский завод, учреждённый в 2002 году, специализируется на производстве радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления. Уставный капитал — более 228,63 млн рублей. В разные годы «Радиоприбор» выступал поставщиком по 120 контрактам на 3,2 млрд рублей и заказчиком по более 2 тыс. контрактов на сумму свыше 9,8 млрд рублей. С Объединённой авиастроительной корпорацией завод связывают порядка восьми контрактов.